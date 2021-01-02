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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

عبد العزيز مخيون ناعيًا وحيد حامد: رحل رفيق المسيرة

السبت 02/يناير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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نعى الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، الكاتب الراحل وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب مخيون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجع وألم رحيل العزيز رفيق المسيرة وحيد حامد لا كلمات تعبر عن ألم الفراق.. إلا الرحمة والسلام لروحه المحلقة فى جنات النعيم بإذنه تعالى".

رحل الكاتب الكبير وحيد حامد صباح اليوم عن عالمنا في صدمة كبيرة للوسط الفني بعد أن قدم عشرات الأعمال التي أثرت السينما والدراما المصرية.

وغيب الموت الكاتب الكبير عن عمر 77 عاما وتشيع الجنازة بعد قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهم.

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