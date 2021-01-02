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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انتقادات لخروج بريطانيا من برنامج التبادل الطلابي الأوروبي «إيراسموس»

السبت 02/يناير/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد مدير المركز البريطاني في جامعة "هومبولت" الألمانية في برلين، جيرهارد دانيمان، قرار الحكومة البريطانية بعدم المشاركة في برنامج التبادل الطلابي الأوروبي "إيراسموس" مستقبلا.

وقال دانيمان في تصريحات لإذاعة ألمانيا اليوم السبت، إن جميع الأطراف كانت ستستفيد بشكل كبير من البرنامج الذي يدعم الإقامة في الخارج للدراسة الجامعية، مضيفا أن قدرة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على مواجهة تحديات المستقبل تعتمد أيضا على "إيراسموس".

وانتقد دانيمان الاهتمام بالمصالح المتعلقة بصيد الأسماك بصورة أكبر بكثير من التعليم العالي وتبادل الطلاب، معربا عن أمله في إمكانية استمرار برنامج "إيراسموس" مع أسكتلندا.

وفي بريطانيا أيضا قوبل خروج البلاد من برنامج "إيراسموس" بعد التنفيذ النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانتقاد واضح، حيث اتهمت رئيسة الوزراء الأسكتلندية الصديقة لأوروبا نيكولا ستورجن، ونظيرها الويلزي مارك دراكفورد، الحكومة البريطانية بـ "التخريب الثقافي".

وأتمت بريطانيا مطلع هذا العام الانفصال الاقتصادي عن الاتحاد الأوروبي بعد أحد عشر شهرا من الانفصال السياسي.

يُذكر أن برنامج التبادل الطلاب "إيراسموس" مطبق منذ عام.1987 وفي عام 2014، تم الدمج بين برامج الاتحاد الأوروبي السابقة للتعلم مدى الحياة والشباب والرياضة، بالإضافة إلى برامج التعاون في التعليم العالي تحت اسم "إيراسموس بلاس"، والذي يعتبر من أشهر برامج الاتحاد الأوروبي.

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