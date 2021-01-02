ضبط 3 ملايين و500 ألف لعبة نارية في الجمالية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة بحيازة 3 أشخاص بقصد الإتجار.تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف"قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.وضبط 31 كرتونة داخلها قرابة الـ 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.كما تم ضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف قطعة ألعاب نارية، بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم.وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.