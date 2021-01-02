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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«جولف نيوز»: وحيد حامد سيناريست كبير كتب بجرأة فى الخطوط الحمراء

السبت 02/يناير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قالت صحيفة جولف نيوز اليوم السبت إن الكاتب والسيناريست المصري المخضرم وحيد حامد، استطاع أن يصبح من كبار كتاب السيناريو حيث بدأ مشواره من سبعينيات القرن الماضي، حيث قدّم سيناريوهات لعشرات الأعمال السينمائية والدرامية التي تجاوزت الخطوط الحمراء.

وتابعت جولف نيوز: كان من أشهر أفلامه عام 1995 "طيور الظلام" حيث انتقد من خلاله جماعة الإخوان المسلمين.

ومن أعماله الأخرى "الإرهاب والكباب" بطولة النجم الكوميدي المصري عادل إمام وفيلم "البريء" الذي يتصدى لانتهاكات الشرطة والمسلسل التليفزيوني المناهض للراديكالية "العائلة" و"أوان الورد" الذي سلط الضوء على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين.

وكان آخر عمل له هو الجزء الثاني من مسلسل الجماعة الذي عُرض في عام 2017 والذي يكشف التاريخ العنيف لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن.

وكان نجله مروان حامد قد أعلن منذ قليل وفاة الكاتب وحيد حامد عن عمر ناهز 76 عامًا إثر وعكة صحية ألمت به.

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