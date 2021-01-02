ضبط 8164 سائق لعدم ارتداء الكمامات و854 مخالفة لقرارات الغلق

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (854) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط (318) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (2037) أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (8164) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية.يأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.