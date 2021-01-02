خروج جثمان وحيد حامد من المستشفى للصلاة عليه (فيديو)

خرج جثمان الكاتب الراحل وحيد حامد، منذ قليل، من أحد المستشفيات، في طريقه إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للصلاة عليه عقب ظهر اليوم.وتدهورت الحالة الصحية للكاتب وحيد حامد على مدار الأيام الماضية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات منذ عدة أيام بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلًا عن معاناته من متاعب بالرئة، وهو الأمر الذى أدخله غرفة العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.وحيد حامد مواليد 1 يوليو 1944، كاتب سيناريو مصري، عُرف بتقديمه أعمالًا اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابًا من جميع المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وفي عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.