طوكيو تسجل 814 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من 62 ألفًا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت، تسجيل 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بذلك يكون إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في طوكيو، منذ بداية الجائحة وحتى الآن، قد وصل إلى 61 ألفا و774 إصابة.ووصل عدد حالات الإصابة الخطيرة في طوكيو إلى 94 حالة؛ بزيادة قدرها 6 حالات عن يوم أمس الجمعة، وهو الرقم الأعلى منذ رفع حالة الطوارئ في مايو الماضي.