«تضامن الإسكندرية»: حصر المتضررين من عقار العصافرة وتسكين الأسر

توجه فريق الإغاثة بإدارة المنتزه الاجتماعية بالإسكندرية، للعقار المنهار بمنطقة العصافرة، لبحث حالة المتضررين، وتسكين الأسر.وأشارت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إلى أنه ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط سقف حجرة على شخص وتوفى بشارع ٣٠ القديم بجوار مسجد العزيز العصافرة قبلى تابع حى العصافرة قبلى.بالمتابعة مع هيئة الإسعاف أفادت ببيانات المتوفى، أحمد بدوى ذكى ٣٦سنة، وفى انتظار معاينة الشرطة، تم إبلاغ إدارة المنتزه وتوجه علي الفور فريق الاغاثه بإدارة المنتزه إلى موقع العقار.هذا وتمت المعاينة، حيث تبين أن العقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتم حصر الأسر المتضررة بعدد ٣ أسر بواقع ٨ أفراد وهم أصحاب العقار، وتم تسكين الأسر بمركز أبو الهول بالسيوف الآن، وتم توزيع وجبات غذائية وبطاطين من جمعية المرأة والتنمية.