«حب بالإكراه» و10 مرات في مشهد.. مواقف لا تنسى في حياة وحيد حامد

كانت مسيرته الفنية هي الأعظم في عالم الفن، تاركًا خلفة المئات من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد، وحفر اسمه بحروف من الذهب، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم السبت السيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا إثر أزمة قلبية.كان لوحيد حامد طابعه الخاص في الأعمال التي يقدمها بالإضافة إلى عدة مبادئ كان يسير عليها، من أهمها "المصداقية" والتي وصفها بأنها الطريق الوحيد حتى يعبر الكاتب الحقيقي إلى وجدان القارئ كذلك، كان السيناريست الراحل يرى أن الكاتب لو كذب مرّة على جمهوره فسوف يخسر كثيراً، معتبرا أن اكتساب قارئ هو أمر صعب، لكن خسارته سهلة لأن الكاتب عندما يفرط بمبادئه ويتنازل عن قناعاته يسقط في نظر القارئ.-يوسف إدريس نقضة تحول حياة وحيد حامدفي آخر ظهور لوحيد حامد خلال تكريمه في ديسمبر 2020 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42، كشف عن دور الكاتب الراحل يوسف إدريس في مسيرته، حيث أنه أول من نصحه بكتابة السيناريو والحوار، وطالبه بعدم كتابة أفلام من رواياته الأدبية، مضيفاً أنه "كان يتمنى أن يقدم فيلماً من قصص وروايات يوسف إدريس، ولكن لم تسمح له الفرصة بذلك إلى أن نجح نجله المخرج مروان حامد في تحقيق هذه الأمنية بفيلم من إخراجه".- صدام ينتهي بالزواجكشفت الإعلامية زينب سويدان، في حوار صحفي سابق، إنها قابلت وحيد حامد أثناء عملها في الإذاعة، عندها طلب منها تقديم مسلسله الشهير "طائر الليل الحزين"، فرفضت قائلة: "أنا لا أقدم تترات"، لينشأ صدام بينهما فيما لم يقبل حامد رفضها، وأتى لها بأمر من كبيرة المذيعات وقتها لتقدم التتر، فلم تستطع الرَّفض، وقالت سويدان إن كبرياءها جعلها تبكي من هذا الموقف، ومن بعدها نشأت قصة الحب بينهما لتتوج بالزواج.- "فكها شوية وخلي الناس تتنفس""فكها شويه وخلى الناس تتنفس"، بتلك الكلمات المرحة طالب وحيد حامد رئيس الرقابة "خالد عبد الجليل"، والذي كان حاضرًا ندوة تكريم السيناريست الراحل، زملاءه المؤلفين بالتحايل على جهاز الرقابة للمصنفات الفنية، بكتابة مشاهد غير مهمة والتشاجر من أجل تمرير أخرى داخل السيناريو، مشيراً إلى أنه كان يتبع هذه الحيلة في أفلامه دائماً.- 10 مرات إعادة عشان جملةكان أول ظهورلحامد كممثل على الشاشة في فيلم "اللعب مع الكبار"، عندما جسد شخصية رجل يجلس في المقهى، وقال حامد لإسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنه كان منتج الفيلم، وأعاد هذا المشهد 10 مرات رغم أنه لا يقول سوى جملة واحدة، ما كبده خسائر كبيرة.