رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«حب بالإكراه» و10 مرات في مشهد.. مواقف لا تنسى في حياة وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 11:34 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
نوران إمام
طباعة
كانت مسيرته الفنية هي الأعظم في عالم الفن، تاركًا خلفة المئات من الأعمال الخالدة في وجدان المشاهد، وحفر اسمه بحروف من الذهب، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم السبت السيناريست الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا إثر أزمة قلبية.

كان لوحيد حامد طابعه الخاص في الأعمال التي يقدمها بالإضافة إلى عدة مبادئ كان يسير عليها، من أهمها "المصداقية" والتي وصفها بأنها الطريق الوحيد حتى يعبر الكاتب الحقيقي إلى وجدان القارئ كذلك، كان السيناريست الراحل يرى أن الكاتب لو كذب مرّة على جمهوره فسوف يخسر كثيراً، معتبرا أن اكتساب قارئ هو أمر صعب، لكن خسارته سهلة لأن الكاتب عندما يفرط بمبادئه ويتنازل عن قناعاته يسقط في نظر القارئ.

-يوسف إدريس نقضة تحول حياة وحيد حامد

في آخر ظهور لوحيد حامد خلال تكريمه في ديسمبر 2020 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 42، كشف عن دور الكاتب الراحل يوسف إدريس في مسيرته، حيث أنه أول من نصحه بكتابة السيناريو والحوار، وطالبه بعدم كتابة أفلام من رواياته الأدبية، مضيفاً أنه "كان يتمنى أن يقدم فيلماً من قصص وروايات يوسف إدريس، ولكن لم تسمح له الفرصة بذلك إلى أن نجح نجله المخرج مروان حامد في تحقيق هذه الأمنية بفيلم من إخراجه".

- صدام ينتهي بالزواج

كشفت الإعلامية زينب سويدان، في حوار صحفي سابق، إنها قابلت وحيد حامد أثناء عملها في الإذاعة، عندها طلب منها تقديم مسلسله الشهير "طائر الليل الحزين"، فرفضت قائلة: "أنا لا أقدم تترات"، لينشأ صدام بينهما فيما لم يقبل حامد رفضها، وأتى لها بأمر من كبيرة المذيعات وقتها لتقدم التتر، فلم تستطع الرَّفض، وقالت سويدان إن كبرياءها جعلها تبكي من هذا الموقف، ومن بعدها نشأت قصة الحب بينهما لتتوج بالزواج.

- "فكها شوية وخلي الناس تتنفس"

"فكها شويه وخلى الناس تتنفس"، بتلك الكلمات المرحة طالب وحيد حامد رئيس الرقابة "خالد عبد الجليل"، والذي كان حاضرًا ندوة تكريم السيناريست الراحل، زملاءه المؤلفين بالتحايل على جهاز الرقابة للمصنفات الفنية، بكتابة مشاهد غير مهمة والتشاجر من أجل تمرير أخرى داخل السيناريو، مشيراً إلى أنه كان يتبع هذه الحيلة في أفلامه دائماً.

- 10 مرات إعادة عشان جملة

كان أول ظهورلحامد كممثل على الشاشة في فيلم "اللعب مع الكبار"، عندما جسد شخصية رجل يجلس في المقهى، وقال حامد لإسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، إنه كان منتج الفيلم، وأعاد هذا المشهد 10 مرات رغم أنه لا يقول سوى جملة واحدة، ما كبده خسائر كبيرة.

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

«الأرصاد»: طقس الأحد دافئ نهارا حار على الصعيد

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

الصور

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تنعى وحيد حامد: فقدت مصر آخر رجالها المحترمين

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف