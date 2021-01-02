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مصر

1.8 مليار جنيه اعتمادات لمشروع تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي

السبت 02/يناير/2021 - 11:34 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة مطروح للعام المالي 2020-2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات في محافظة مطروح التي تتمثل في توجيه نحو 1.5 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمن التقرير أهم مشروعات قطاع الكهرباء بخطة عام 202021 والمتمثلة في إقامة المحطة النووية المصرية الاولى بالضبعة من أجل توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة، إلى جانب استكمال تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة ومرسى مطروح من خلال الربط على شبكة جهد 500 ك.ف.

ولفت التقرير إلى مشروع تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال ربط مثلث التنمية (مطروح، الجارة، سيوة) وخلق تجمعات سكنية ومراعى ومناطق زراعية، وتبلغ جملة الاعتمادات المدرجة لهذا المشروع بخطة عام 202021 نحو 1،8 مليار جنيه.

أما عن مستهدفات قطاع التنمية المحلية بمحافظة مطروح بخطة عام 202021 أوضح التقرير أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 307 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 176.6 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح ملامح مُبادرة حياة كريمة بالمحافظة، موضحا أن حجم استثمارات المبادرة بالمحافظة يصل إلى 263 مليون جنيه، وعدد القرى المستفيدة 11 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 19 ألف مواطن.

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