لرصد الإخوان.. فيينا تطالب الاتحاد الأوروبي بضرورة تسجيل الأئمة

طالبت وزيرة الخارجية النمساوية كارولين إدستادلر الدول الاوروبية بضرورة تسجيل الأئمة على مستوى أوروبا، وقالت إدتستادلر في مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag الألمانية: "انطلاقا من معركتنا ضد الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، أؤيد إنشاء دليل أئمة أوروبي على غرار النمسا"، حيث يسافر معظم الأئمة عبر العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لذلك يتعين عليهم تعرف السلطات الأمنية من يخطب وفي أي مسجد.وتابعت: من المهم وجود ضوابط صارمة في الاتحاد الأوروبي وطالبت الاتحاد الأوروبي بضرورة حظر تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية من الخارج، وأضافت أن النمسا دولة لها الصدارة في محاربة الاسلام السياسي والجماعات المتطرفة.وفي مجال مكافحة الإرهاب، دعت الوزيرة النمساوية إلى زيادة تحسين التعاون وتبادل البيانات بين السلطات القضائية والأمنية للدول الأعضاء في الاتحاد.