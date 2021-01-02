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مصر

13.3 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 191 مشروعًا بمطروح

السبت 02/يناير/2021 - 11:43 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق خطة المواطن بالمحافظات يهدف لتحقيق أربعة أهداف رئيسة تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة، نشر ثقافة البرامج والأداء، تعزيز الشفافية والمساءلة، علاوة على تفعيل المشاركة المجتمعية.

وأوضحت أن إطلاق الخطة يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

وأضافت أن خطة المواطن تتضمن عرضًا مفصلًا لجميع المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 191 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 20-2021 تبلغ 13.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 34% عن خطة عام 2019-2020 تمثل 5.1% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 48% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 20-2021، أشارت السعيد إلى توجيه 6.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 46.2%، ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 3.5 مليار جنيه بنسبة 26.7%، إلى جانب توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 12.5%، ويخص قطاع التنمية المحلية مبلغ 842.6 مليون جنيه بنسبة 6.3%، وقطاع التعليم العالي 530.5 مليون جنيه بنسبة 4%، علاوة على استثمارات بقيمة 576.4 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 4.3%.

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