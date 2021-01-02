عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

أعرب عازف البيانو النمساوي الشهير ألفريد بريندل عن قلقه حيال مستقبل الموسيقى الحية نتيجة لجائحة فيروس كورونا.وقال بريندل، قبل عيد مولده التسعين الذي يحل الثلاثاء المقبل: "آثار الفيروس على حياة الحفلات الموسيقية ودور الأوبرا والأوركسترا والجوقة وموسيقى الحجرة، مرعبة".وقال بريندل، الذي يعتبر أحد أهم الموسيقيين في القرن الماضي: "عندما كنت أذهب للحفلات الموسيقية كنت أذهب وتعتريني رغبة في سماع الموسيقى الجديدة".وتوقف الموسيقى الذي يعيش في لندن عن المشاركة في الحفلات الموسيقية في 2008 ولكنه لم يتوقف عن عزف الموسيقى.وقال إنه قبل الجائحة كان يستمتع بدعوة الموسيقيين إلى منزله. وعندما حلت الأزمة يستمع إلى التسجيلات.وأصبح نجمًا عالميًا من خلال أداء أعمال هايدن وموتسارت وليشت وبيتهوفن وشوبرت.