1074 حالة بفيروس كورونا في نيجيريا

واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها فى نيجيريا دون بوادر على تراجعها، حيث سجلت البلاد 1074 حالة إصابة جديدة في أول يوم من العام الجديد، حسب صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم السبت.وأوضح الرقم، وهو واحد من أعلى الأرقام التي تم تسجيلها منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، زيادة طفيفة عما تم تسجيله في 31 ديسمبر وهو 1031 حالة إصابة.وقال مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا إن إجمالي حالات الإصابة يبلغ الآن 88 ألفا و587 حالة.ومنذ أوائل ديسمبر 2020، هناك عودة في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا، حيث تم تسجيل المزيد من حالات الوفاة بسبب الفيروس.وبلغ إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 1294 بعد وفاة خمسة أشخاص آخرين، أمس الجمعة، طبقا لما ذكره المركز.وفي الأيام الـ14 الماضية، تم تسجيل 82 حالة وفاة بسبب الفيروس.