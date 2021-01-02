خيرى بشارة عن وحيد حامد: أنقذتنى كثيرًا فى شبابى من ضائقتى المالية

نعى المخرج خيري بشارة الراحل الكاتب الكبير وحيد حامد من خلال كشفه لأحد المواقف النبيلة التى جمعته مع وحيد حامد.حيث كتب خيري على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك "فلترقد في سلام أيها الموهوب العنيد الذي حفر روح مصر وهمومها على السيلولويد والديجيتال.. كنت صديقًا جميلًا وكريمًا.. كم من مرات في شبابي أنقذتني من ضائقتي المالية وأقنعتني أنك بنكي المفتوح دومًا لأنني أفي وعودي بالسداد.. صنعت معك فيلم رغبة متوحشة الذي أحبه كثيرًا.. كما أحببت أن أرى أفلامك التي كتبتها للآخرين".توفى وحيد حامد صباح اليوم إثر أزمة صحية تعرض لها منذ يومين عن عمر يناهز 77 عامًا.