إصابة 3 أطفال وسيدة في انفجار بقطاع غزة

أصيب ثلاثة أطفال وسيدة من عائلة واحدة، اليوم السبت، بجروح جراء انفجار داخلي وقع في منزلهم شرق مدينة غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر أهلية، بإصابة ثلاثة أطفال وسيدة بجروح عقب انفجار هز منزلهم في حي الشجاعية، وتم نقلهم بسيارات إسعاف إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، لتلقي العلاج.