أهم مؤلفي السينما العربية عبر 50 عاما.. نجوم الفن ينعون وحيد حامد

نعى عدد من نجوم الفن والمجتمع المصري والعربي، الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 77 عاما.وغردت الفنانة رانيا يوسف عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة: "رحم الله الاستاذ وحيد حامد، إنا لله وإنا إليه راجعون"، ومن جانبه قال الفنان الشاب محمد عبد الرحمن رحِم الله الأستاذ الكبير وحيد حامد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان والسلوان.فيما غردت الكاتبة فجر السعيد قائلة: "رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى.الله يرحمك يا أستاذ وحيد { إنا لله وإنا إليه راجعون }"ونعت الفنانة هند صبري الكاتب الراحل بكلمات رثاء: "أهم مؤلفي السينما العربية عبر خمسين عاما. عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي.وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما. شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان وقبلها كنت من عشاق أعماله. رحم الله الأستاذ وحيد حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله"ونعى الإعلامي مصطفى الأغا قائلا: "خالص العزاء للفن والثقافة ولمصر العرب رحيل الكاتب والسيناريست وحيد حامد"ومن جانبه رثى المخرج خالد يوسف، الكاتب وحيد حامد، عبر كلمات على تويتر، حيث كتب: فقدت مصر وأمتها العربية علما وراية.. قيمة وقامة. أحد أهم أعمدة الفن العربي.. رحل الاستاذ وحيد حامد.. اللهم ارحمه بقدر عطائه واخلاصه.. وادخله فسيح جناتك بقدر كرمك.. اللهم ان اردت بنا خيرا فلتعوضنا عنه في جيل تربي وتعلم ونهل من إبداعه. خالص التعازي لاسرته ومحبيه وجمهوره.