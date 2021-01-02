قطر تسجل 198 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 198 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينها 173 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و25 حالة من المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.كما سجلت وزارة الصحة شفاء 124 شخصا من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء في دولة قطر 141680.