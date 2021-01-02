تجديد حبس المتهم بقتل شقيقته وطفليها في القليوبية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، بتجديد حبس المتهم بقتل شقيقته، وطفليها "مازن وسيف" 4 سنوات و7 أشهر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحجة شكه في سلوكها.وكان قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغًا العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 26 عاما، "ربة منزل" والعثور على جثة طفليها 3 سنوات و4 سنوات، وقال شقيقيها إنها تعيش برفقتهما ولدى عودتهما من العمل عثرا على جثتها.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المبلغ الثاني "شقيق الضحية".وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطه.