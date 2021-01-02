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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

3 مصابين في معركة بالأسلحة الآلية في سوهاج

السبت 02/يناير/2021 - 11:22 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكنت قوات الأمن بمركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع العجوز التابع لقرية الخلافية دائرة المركز، والتي نتج عنها إصابة 3 أحدهما بطلق ناري وتم نقله لمستشفى سوهاج العام.

بدأت أحداث الواقعة، بحسب بيان أمني، بتلقي اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز وتم إطلاق أعيرة نارية فيها تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية نجع العجوز التابع لقرية الخلافية دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كلًا من طرف أول "أبو بكر ع م" 46 سنة عامل مصابًا بطلق ناري بإصبع إبهام اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وطرف ثان "طارق. ا. ع" 24 سنة عامل، و"عبد اللطيف. ا. ع" 29 سنة عامل، مصابين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي.

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية وتم ضبطهم، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية آلية عيار 7.62 × 39 بخزينتها، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ما أدى لحدوث إصابته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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