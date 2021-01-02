رسميًا.. أردوغان باع لقطر مصنع دبابات «تانك بالت»

كشف نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين أوزكوتش، النقاب عن تقرير ديوان المحاسبة الأخير حيث كشف التقرير عن خصخصة مصنع «تانك بالت» للدبابات وبيعه لصالح قطر، وفقا للخبر الذي نشره موقع «جمهورييت».وكشف التقرير أنه تم بيع 51% من أسهم المصنع لشركة «بي إم سي»المملوكة للحكومة القطرية، وأوضح التقرير أن الحكومةأدرجت المصنع للخصخصة عام 2018 بقرار لم ينشر في الجريدة الرسمية، وقد تم تأجيره للشركة القطرية بموجب اتفاق تم عقده في عام 2019 لمدة 25 عامًا.كما كشف التقرير أيضا خصخصة المصنع الحربي تمت بموجب قرار سري من أردوغان، رغم رفضه الشديد على مدار الأعوام الماضية لإصداره قرارًا سريًا بشأن خصخصة المصنع، كما تضمن القرار نقل حقوق التشغيل الخاصة بمديرية الصيانة ووزارة الدفاعات الصناعية إلى شركة «BMC»وكذلك تأجير الجزء المتبقي إلى شركة «ASFAT AŞ» بالمجان لمدة 25 عامًا.