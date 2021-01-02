وفاة شخص سقط عليه سقف غرفته بالإسكندرية.. ولجنة لمعاينة المنزل

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار سقف غرفة بعقار قديم، ما تسبب في وفاة شخص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بسقوط سقف حجرة على شخص وتوفي بشارع 30 القديم بجوار مسجد العزيز العصافرة قبلي دائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة على المجني عليه احمد بدوى ذكي، 36 سنة، وتم نقله إلى المشرحة.وتبين أن العقار قديم يقطنه 3 أسر بإجمالي 8 أفراد، وهم أصحاب العقار، وتم نقلهم إلى مسكن بديل وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.