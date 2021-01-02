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مصر

بمليار جنيه.. طرح 3 فرص استثمارية لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية بالقليوبية

السبت 02/يناير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير منظومة التجارة في مصر.

وقع بروتوكول التعاون كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد المصيلحى اهتمام وزارة التموين بتنفيذ مشروعات تجارية ومناطق لوجستية على أرض محافظة القليوبية، حيث يتضمن البروتوكول إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراج متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته بحيث يتضمن جزء ادارى وآخر تجاري، بجانب أيضا منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر،بجانب حديقة على الكورنيش لاستغلالها منطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب.

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة القليوبية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

من جانبه أشاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بأوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المناطق التي ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكافة الخدمات.

وأوضح أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.

وأشار الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه مع بداية عام جديد وبتوجيه الرئيس بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص استثمارية له بهدف إدارة وتشغيل بعض أصول الدولة، ودعم وزير التموين، وفي إطار عمل جهاز تنمية التجارة في تنمية وتعظيم عوائد التجارة وتغيير ثقافة المجتمع من خلال أنشطة تجارية متنوعة، فقد قام الجهاز بالتعاون مع محافظة القليوبية وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، الأمر الذى أسفر عنه توقيع بروتوكولات على مجموعة من الفرص للاستثمار من قبل القطاع الخاص وجارى تخطيط هذه الأماكن والتعرف على أفضل نوعية من الأنشطة التي يمكن توطينها في هذه الأماكن.

وقال إن هذه الأماكن ستتضمن أنشطة إدارية وتجارية، وأنشطة ترفيهية وأنشطة خاصة بصناعة التجزئة والهايبر ماركت، وتقدر حجم الاستثمار لهذه الفرص الثلاثة بنحو مليار جنيه وتوفر فرص عمل تقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظة القليوبية.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم بدء طرح هذه الفرص خلال الثلاثة أشهر الأولى عام 2021.

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