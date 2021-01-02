مصرع سائق سقط عليه حائط منزل في سوهاج

لقى سائق فى العقد الثالث من العمر مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوط حائط عليه.تم استخراج الجثة من أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سائق سقط عليه حائط حوش بدائرة قسم شرطة جرجا وتم نقل الجثة للمشرحة.وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول المدعو أحمد م ع 33 سنة سائق ويقيم شارع السوق بندر جرجا إلى مستشفى جرجا العام "جثة هامدة" إدعاء سقوط حائط عليه.بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "دسوقي. م. ع" 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط لقدم الحوش وتهالكه مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بالجمجمة ونزيف داخلي" ولا توجد شبهة جنائية، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.