رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع سائق سقط عليه حائط منزل في سوهاج

السبت 02/يناير/2021 - 11:15 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
لقى سائق فى العقد الثالث من العمر مصرعه بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوط حائط عليه.

تم استخراج الجثة من أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وذلك تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سائق سقط عليه حائط حوش بدائرة قسم شرطة جرجا وتم نقل الجثة للمشرحة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوصول المدعو أحمد م ع 33 سنة سائق ويقيم شارع السوق بندر جرجا إلى مستشفى جرجا العام "جثة هامدة" إدعاء سقوط حائط عليه.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "دسوقي. م. ع" 36 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بحوش ملحق بمنزله سقط عليه حائط لقدم الحوش وتهالكه مما نتج عنه وفاته ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بالجمجمة ونزيف داخلي" ولا توجد شبهة جنائية، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لاتخاذ اللازم تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

سعر الذهب اليوم السبت 2-1-2021 فى السوق المحلية والعالمية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

الصور

image description

فض سوق الخضار بدمياط

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

«أرقد في سلام».. هكذا نعى المثقفون وحيد حامد

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع