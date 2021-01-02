أردوغان يعين موالٍ لحزبه عميدا لإحدى الجامعات التركية

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "ميليح بولو"عميدًا لجامعة بوغازيجي، وهي واحدة من أفضل الجامعات في البلاد، إلى جانب العديد من التعيينات الأخرى التي تم إجراؤها بأمر رئاسي، وفقا لما نقلته موقع أحوال.وحصل بولو على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من نفس الجامعة، ودرّس في جامعة اسطنبول شهير، وجامعة إستيني وجامعة حليش، حيث كان رئيسًا للجامعة قبل تعيينه، يشتهر رئيس الجامعة المعين حديثًا بعمله في حزب العدالة والتنمية الحاكم.وفقًا لما ذكرته زينب ألتوك أكاتلي، المشرعة السابقة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي: فقد عمل بولو كعضو مؤسس لفرع منطقة ساريير التابع لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول، ونائب رئيس فرع مقاطعة إسطنبول التابع لحزب العدالة والتنمية، وهو مرشح لمنصب رئيس بلدية منطقة أتاشهير في اسطنبول والمرشح البرلماني عن اسطنبول في الانتخابات المحلية والعامة.