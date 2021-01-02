محمود ممتاز رئيسا لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارًا بتعيين الدكتور محمود ممتاز حنفي رئيسا لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من أول شهر يناير الجاري استكمالا للمدة الباقية لمجلس الإدارة الحالي، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضخ دماء جديدة من الكوادر المتخصصة في الهيئات والجهات التابعة.وقالت جامع - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت - إن القرار جاء للارتقاء بأداء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال المرحلة المقبلة من خلال إسناد مهام الجهاز لقيادة شابة لها باع طويل في هذا المجال، حيث تقلد ممتاز عدة مناصب في البنك الدولي، وعمل كمحاضر في مجال المنافسة بجامعة هامبورج بألمانيا، وعدد من الجامعات المصرية، كما سبق له العمل بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2018.وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور الجهاز في إرساء مبادئ حرية المنافسة العادلة وإرساء قواعد تحكم البيئة الاستثمارية، مشيرة إلى أن الجهاز سيواصل في ظل قيادته الجديدة تنفيذ أهداف القانون وفلسفته الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية، ومكافحة أي ممارسات احتكارية تؤثر على حقوق المستثمرين والاقتصاد والمواطنين، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.يذكر أن الدكتور محمود ممتاز حاصل على الدكتوراة في قانون المنافسة والاقتصاد من جامعة هامبورج بألمانيا وليسانس حقوق وماجستير في الادارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة.