لبنان.. توصيات بالإغلاق التام لموجهة ارتفاع الإصابة بكورونا

أكدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية فى لبنان بترا خوري، اليوم السبت، أن ارتفاع عدد الإصابات هو نتيجة الأسبوعين الماضيين وليس هذا الأسبوع.وأشارت خورى إلى أن أكثر من 70 في المئة من انتشار الوباء بسبب التجمع في المنازل.وأوضحت خورى أن هناك اجتماع للجنة كورونا سيعقد بعد قليل، متابعة" سنرفع توصية بالإقفال التام وفترة الإقفال ستكون أطول من قبل، وفقا لموقع لبنان 24.وفى السياق، أوصت لجنة الصحة النيابية فى لبنان بضرورة الاغلاق الكامل للبلادة لمدة 3 أسابيع.