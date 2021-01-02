إغلاق «بلاي ستيشن وكافيه» في حملة لتطبيق إجراءات كورونا بالإسكندرية

أغلق حي ثان المنتزه بالإسكندرية، منشأتين، خلال حملة مسائية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لإغلاق أماكن التجمعات والمراكز التعليمية وأماكن التجمعات والمرور على المقاهي للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة.وأسفرت الحملة عن تشميع وإغلاق بلايستيشن بشارع موريتانيا متفرع من شارع جمال عبدالناصر بمنطقة المندرة بحري، كما تم تشميع وإغلاق كافيه بمنطقة العصافرة بحري.جاءت الحملة بحضور ممثلي الإدارات المعنية بالحي العضو القانوني بالمنتزه ثان، مدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الغلق بإدارة رخص المحلات، وما زالت الحملات مستمرة فى ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.