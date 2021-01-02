رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا بأسوان وقنا

السبت 02/يناير/2021 - 11:11 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم إطلاق قوافل بيطرية مجانية إلى قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، حيث تم إجراء الفحص التناسلي 61 حيوانا، لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية والعمليات الجراحية لـ 617 حيوانا وبإجمالي 678 حيوانا.

>وأضاف في تصريحات له اليوم، انه في قرية الدهسة فرشوط بمحافظة قنا، تم إجراء الفحص التناسلى لـ 111 حيوانا، لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية وإجراء العمليات الجراحية لـ 716 حيوانا، باجمالى 827 حيوانا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

قائمة نادي الـ100.. السعيد يحطم رقم الخطيب

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

تردد قناة النهار الجديد 2021 على نايل سات

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

منوعات

غدا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

عازف نمساوي يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل يحفر نفقًا لـ«الحب» من بيته لغرفة نوم عشيقته

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

وزيرة الثقافة ناعية وحيد حامد: أعماله خالدة عبرت عن أحلام المجتمع

تشييع جثمان الكاتب وحيد حامد من مسجد الشرطة ظهر اليوم

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد