الزراعة: قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشي مجانا بأسوان وقنا

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه تم إطلاق قوافل بيطرية مجانية إلى قرية أبو الريش بمحافظة أسوان، حيث تم إجراء الفحص التناسلي 61 حيوانا، لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية والعمليات الجراحية لـ 617 حيوانا وبإجمالي 678 حيوانا.>وأضاف في تصريحات له اليوم، انه في قرية الدهسة فرشوط بمحافظة قنا، تم إجراء الفحص التناسلى لـ 111 حيوانا، لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسلية وفحص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والأمراض الباطنية وإجراء العمليات الجراحية لـ 716 حيوانا، باجمالى 827 حيوانا.