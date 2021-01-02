مقتل 6 من طالبان في انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

ذكرت الشرطة الأفغانية أن حاكم ظل لدى حركة طالبان، يدعى وكيل أحمد، المعروف باسم الملا نظيم، والمسئول عن إقليم فارياب شمال أفغانستان، قتل في انفجار وقع الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.وأضافت الشرطة أن ستة أعضاء من طالبان، من بينهم نظيم، قتلوا عندما انفجرت عبوتهم الناسفة في منطقة "دولت آباد" بإقليم فارياب.ولم تتوافر المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالحادث، ولم تعلق طالبان بعد على الهجمات.من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن 50 على الأقل من مسلحي الحركة، من بينهم أحد قادتها، قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في مناطق ناوا وجارمسير وضواحي إقليم هلمند وسط البلاد.وتابعت وزارة الدفاع أنه خلال العملية تم تدمير ثمانية من معاقل طالبان بشكل كامل.وفي حادث منفصل، أشارت الوزارة إلى أن 25 على الأقل من مسلحي الحركة قتلوا وأصيب 12 آخرون في منطقة "جيزاب" بإقليم أوروزجان.ولم تعلق طالبان بعد على العمليات التي شنتها قوات وزارة الدفاع الأفغانية.