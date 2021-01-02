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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الأعلى للإعلام» ناعيا وحيد حامد: فقدنا محاربا ضد الإرهاب والتطرف

السبت 02/يناير/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد؛ الذي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز 77 عاما، إثر أزمة صحية.

وقال المجلس، في بيان: "فقدت مصر كاتبا ومؤلفا كبيرا قدم العديد من الأعمال التي ترجمت الكثير من قضايا المجتمع المصري التى تعكس قيمة الفن وقوة مصر الناعمة".

وأضاف: "الراحل ظل لسنوات طوال محاربا شريفا بكتاباته ضدالإرهاب والتطرف؛ وكان قلمه لا يخاف ولا يخشى إلا الله".

يذكر أن آخر ظهور للراحل كان في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الأخيرة.

ويُذكر أن وحيد حامد ولد عام 1944 في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التي أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام طائر الليل الحزين، غريب في بيتي، البريء، الإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالي الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، المنسي، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان؛ إلى جانب مسلسلات متنوعة منها العائلة، أوان الورد، والجماعة.

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