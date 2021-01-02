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الثقافة

وحيد حامد.. الكاتب في مواجهة التطرف

السبت 02/يناير/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
خالد حماد
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رحل اليوم الكاتب والسيناريست وحيد حامد عن عمر يناهز الـ 77 عاما، ويعد أهم وأبرز من كتبوا أفلاما للسينما المصرية معنية بمواجهة الإرهاب وتطرف الإسلام السياسي.

أهم وأبرز تلك الأعمال جاءت في مواجهة مباشرة مع تطرف الإسلام السياسي هي "طيور الظلام، اللعب مع الكبار، دم الغزال"، إلى جوار ذلك ختم أعماله بمسلسل "الجماعة" والذي جاء عبر جزئين، يسرد تاريخ نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

كتابات وحيد حامد للسينما كان شاغلها الأساس لفت الانتباه والتأكيد على حقيقة واحدة أن الفقر والجهل هم أدوات وأرضية إنتاج الإرهاب، سنجد ذلك بشكل واضح في أفلام منها فيلم "طيور الظلام" الذي تناول من خلاله الإرهاب، والذي تدور قصته حول صراع السلطة الحاكمة مع الجماعات المتطرفة، يمثل فتحي (عادل إمام) أحد أذرع السلطة، والذي يتحول إلى شخص انتهازي، يصعد اجتماعيًا ليصبح مدير مكتب أحد الوزراء، على الجانب الآخر علي الزناتي "رياض الخولي" والذي يمثل الجماعات الإرهابية. ويمثل محسن "أحمد راتب" الموظف البسيط، والذي يبقى بعيدا عن تلك الصراعات.

"دم الغزال"، والذي جاء من بطولة نور الشريف، ويسرى، ومنى زكي وصلاح عبد الله ومحمود عبدالغني"، الفيلم تناول ظاهرة الفقر والجهل، والتي ساهمت بشكل مباشر في وقوع شخصية "رضا" الشاب الفقير ليتحول لشخصية متطرفة في فهمها للدين، ويصبح أحد وجوه التطرف التي شهدتها مصر في سنوات فائتة، وما زلنا نشهدها في وجوه متعددة.

وجاءت خاتمة أعمال وحيد حامد في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، بمسلسل "الجماعة" والذي جاء ليؤرخ لوجود جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكيف لعبت جماعة الإخوان المسلمين دور رئيس في دعم التطرف والإرهاب، بل وأصبحت جزء لا يتجزء في دعمه.

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