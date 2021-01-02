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مصر

هل ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة؟

السبت 02/يناير/2021 - 11:24 ص
أسطوانة البوتاجاز
أسطوانة البوتاجاز
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز نتيجة نقص الكميات المعروضة.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز، وأنه لا يوجد نقص في الكميات المعروضة، مُوضحةً أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهًا ولم يطرأ عليه أي تغيير، مُشيرةً إلى وجود وفرة في الكميات المعروضة من أسطوانات البوتاجاز بالأسواق، حيث يتم طرح نحو مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميًا للمواطنين، مُشددةً على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي سياق متصل، شهدت الفترة الأخيرة زيادة في استهلاك الغاز الطبيعي على حساب مصادر الطاقة الأخرى، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي خلال الـ3 سنوات الماضية، حيث وصل عددها إلى 11.5 مليون وحدة سكنية حاليًا، مقابل 8.2 مليون وحدة سكنية في سبتمبر 2017.

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