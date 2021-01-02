«إعلامي الكاثوليكية» يطلق الحلقة الأحدث من قاموس الفكر المسيحي

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "قاموس أعلام الفكر الديني المسيحي".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن "أرخيلاوس أسقف حران"وصار أرخيلاوس أسقفًا على حران بالقرب من الرها، في النصف الثاني في من القرن الثالث، وقد دارت بينه وبين أحد تلاميذ ماني مناظرة لاهوتية ناجحة تن حوالي سنة 277، وجاء نصها باللغة اللاتينية في مؤلف يعرف باسم أعمال أرخيلاوس، أما النص اليوناني فلم يبق منه إلا بعض الشذرات ذكرها هجمونيوس؛ بيد أن البعض يرفضون نسبة هذا النص لأرخيلاوس، قائلين إنه لهجمونیوس، وإنه صنف في منتصف القرن الرابع.