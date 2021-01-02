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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بتمويل 3.5 مليون جنيه.. جامعة سوهاج تتعاقد مع «فرق الحاضنات التكنولوجية»

السبت 02/يناير/2021 - 11:03 ص
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اتفاقية تعاون مع ممثلي الفرق الفائزة في"حاضنة انطلاق سوهاج" بالمركز الإقليمي بجزيرة قرمان، أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي لاحتضان رواد الأعمال والمبتكرين وتقديم الدعم الفني والمادي لأصحاب المشروعات الناجحة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجديد، بحضور الدكتور ممدوح الرشيدي، عميد كلية التجارة والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور محمود جلال العارف، مدير فرع أكاديمية البحث العلمي بسوهاج، وممثلي الفرق الفائزة.

وقال رئيس الجامعة، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المبرم بين الجامعة ممثلة في كلية التجارة، وأكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع التعاقد مع الفرق المحتضنة والفائزة وعددهم ثلاثة فرق ممثلين لعدد من المشروعات منها المغناطيس الكهربائي لتقليل ملوحة المياه والتربة، ومشروع محسن التربة "الفيرمي كومبوست" ومشروع إنتاج الجبنة الموزاريلا، موجهًا شكر للدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي على الجهود المشتركة التي تصب في مصلحة شباب الجامعة والخريجين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة تسهم في زيادة الناتج المحلي وتحسين الدخل القومي.

وفي ذات السياق، قال الدكتور ممدوح الرشيدي، إن كلية التجارة مستعدة لتقديم الدعم والمساعدة للمشروعات الفائزة فيما يتعلق بالتسويق والإدارة، بغرض مساندتهم في المراحل الأولى من حياة شركاتهم، حتى يعتمدوا على أنفسهم ويصبحوا منتجين قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ومن جهته، قال محمود جلال، إن المشاريع المحتضنة ممولة بمبلغ 3 مليون و570 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي، بغرض تمكين أصحاب المشاريع من الوصول بأفكارهم إلى تأسيس شركات تكنولوجيا ناجحة، موضحًا أنه سيتم احتضان وتأهيل 7 فرق في المرحلة التالية بعد أخذ موافقة الأكاديمية.

جدير بالذكر أن العقود تنص على منح كلًا من الجامعة وأكاديمية البحث العلمي نسبة 5% من هامش الربح و90% لأصحاب المشاريع.

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