وفاة شخص إثر انهيار عقار في الإسكندرية

لقي شخص مصرعه أسفل أنقاض عقار بحى ثان المنتزه بالإسكندرية، حيث تلقت غرفة عمليات الحى إشارة تُفيد بسقوط سقف عقار متهالك ووفاة أحد الأشخاص.وتوجه اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه يرافقه العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، وممثلي الإدارات المعنية بالحي، مساء أمس الجمعة، إلى العقار الكائن في 8 شارع حافظ عبد النعيم متفرع من شارع الأمل بمنطقة العصافرة قبلي.تبين من المعاينة على أرض الواقع أن العقار مكون من ثلاثة طوابق ويوجد شقتين سكنيتين بكل طابق، وأن سقف العقار متهالك وتسبب فور سقوطه في وفاة أحد الأشخاص قاطني العقار، وأن المتوفى كان بالطابق الأول علوي وسقط بالطابق الأرضي فور سقوط السقف ما أدى إلى وفاته في الحال.كما تم التواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم وتوفير الاحتياجات اللازمة، وتم تسكين قاطني العقار لدى الجمعية الشرعية بالعوايد كما تم توفير وجبات وبطاطين من قبل جمعية المرأة والتنمية.