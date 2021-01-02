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الثقافة

وحيد حامد.. فارس الكلمة اللاعب مع الكبار (بروفايل)

السبت 02/يناير/2021 - 10:59 ص
جريدة الدستور
آلاء حسن
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رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعد صراع طويل مع المرض، وتدهور حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، ودخوله العناية المركزة بسبب معاناته من متاعب بالرئة.

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الفني والثقافي بعد وفاة وحيد حامد، إذ ارتبط بأذهان الجميع من خلال أعماله المتنوعة، والتي يغلب عليها الطابع الاجتماعي ذات البعد السياسي، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا.

وحيد حامد، ابن محافظة الشرقية، وتحديدا مركز منيا القمح، قدم إلى القاهرة في عام 1963 لدراسة الآداب قسم الاجتماع، وحرص على تثقيف نفسه بنفسه ليصبح يوما ما كاتبا مبدعا في القصة القصيرة والمسرح، بالاطلاع على الكتب الأدبية والفكرية والثقافية، فضلا عن زياراته للمكتبات والسينما والمسرح.

عمل وحيد حامد مع عدد كبير من المخرجين، ومنهم سمير سيف، شريف عرفة، وعاطف الطيب، كما حازت أعماله على العديد من الجوائز، كجائزة الفارس الذهبي التي تمنحها إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائي من 1990 حتى 2002، جائزة أحسن سيناريو عن مسلسل "الجماعة"، جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "معالي الوزير"، والجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا عن فيلم "الإرهاب والكباب"، وغيرها، وكانت آخر جائزة حصدها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، ولاقت كلمته أثناء الافتتاح إعجابا وتأثيرا كبيرا بين الحضور.

كانت بداية مشوار وحيد حامد الأدبي، بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ومن بعدها اتجه للكتابة بالإذاعة المصرية، وقدم الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، بجانب كتاباته بعدد من الصحف والمطبوعات، ومنها "القمر يقتل عاشقه" وهي أول مجموعة قصصية له صدرت عن هيئة الكتاب، "استيقظوا أو موتوا" (مقالات)، "حديث الدخان" (مقالات)، و"جمهورية عساكر" (قصص ومقالات).

رحل وحيد حامد تاركا إرث كبير من الأعمال السينمائية، ومنها "الراقصة والسياسي"، "اللعب مع الكبار"، "طيور الظلام"، "المنسي"، "الإرهاب والكباب"، "معالي الوزير"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "الهلفوت"، وغيرهم، بجانب العديد من الأعمال الدرامية ومن بينها: "الجماعة"، "أوان الورد"، العائلة"، "الدم والنار"، "كل هذا الحب"، و"بدون ذكر أسماء"، وغيرهم.

ولوحيد حامد العديد من الإسهامات في الدراما الإذاعية، ومن بينها: "شياطين الليل"، "الرجل الذي عاد"، "بلد المحبوب"، "الفتى الذي عاد"، "عاشور رايح جاي"، "طائر الليل الحزين"، و"بنت مين في مصر"، وغيرها، كما قدم عددا من السباعيات والخماسيات ومنها: العوم على رمل ساخن، أنت وأنت وساعات السفر، الشيطان يعود، والناس سنة 2000.

كان للمسرح دور كبير في حياة الراحل وحيد حامد، فقد كان يعكف منذ صغره على التنقل إليه بين الحين والآخر لمشاهدة المسرحيات والتعلم منها، إلى أن اتجه خلال مسيرته لكتابة عدد من الأعمال المسرحية، وهي "آه يا بلد" التي قدمها في عام 1971، "سهرة في بار الأحلام" 1975، و"جحا يحكم المدينة" التي قدمتها فرقة "النجوم المسرحية".

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