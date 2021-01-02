تأهيل الترع وري حديث.. تفاصيل خطة «الري» لترشيد استهلاك المياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات القومية التي تقوم بها الوزارة ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضى الزراعية.واستعرض الاجتماع، اليوم السبت، الخطة الحالية بالنسبة للأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات القومية، وتتضمن تأهيل الترع وتحديث نظم الري، والتي تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية، وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، بالإضافة إلى زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، وترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، أهمية المشروعات الجارية ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه، وعلى ضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحًا أن هذه النظم الحديثة في الري ستساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما تعمل على زيادة ربحية المزارع وينعكس استخدام المنظومة إيجابيًا على عملية إدارة وتوزيع المياه.