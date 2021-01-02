محطات في «مسيرة من ذهب» لـ وحيد حامد

رحل عن عالمنا اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد أن قدم خلال مسيرته في عالم الكتابة والفن العديد من الأعمال تاركًا من خلالها أثر في وجدان المشاهد و"اسم من ذهب".ولد وحيد حامد في الأول من يوليو عام 1944، بمحافظة الشرقية، تخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ رحلته في تحقيق حلمهن وكانت بداية انطلاقته من كتابة القصة القصيرة مع اول إصداراته مجموعة بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن بنصيحة من الكاتب يوسف إدريس، تحول اهتمامه لكتابة الأعمال الدرامية.أخذ حامد النصيحة وخطى خطوة جديدة في رحلته من خلال كتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية في السبعينات، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما، بفيلم "طائر الليل الحزين".كان الفضل الأول في مسيرة وحيد حامد لمسلسل "أحلام الفتى الطائر" والتي كانت بداية سطوع نجم وحيد حامد ككاتب عام 1978، وتأكدت في رحلته السينمائية التي تعاون خلالها مع مجموعة من أبرز مخرجي السينما المصرية، فقدم مع المخرج سمير سيف، 9 أفلام بدأت بـ"غريب في بيتي" عام 1982.كانت من أكثر التجارب نجاحًا التي خاطها السينارست والتي كُللت بالتعاون مع المخرج شريف عرفة، من خلال 6 أفلام، 5 منها بطولة الفنان عادل إمام، هي "اللعب مع الكبار"، "الإرهاب والكباب"، "المنسي"، "طيور الظلام"، "النوم في العسل"، أما الفيلم السادس فكان "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكي.مطلع الألفية الثالثة كانت بداية تجربة جديدة لوحيد حامد مع جيل جديد من المخرجين، فكتب ثلاثة أفلام أخرجها محمد ياسين، وهي "محامي خلع"، و"دم الغزال"، و"الوعد"، وكتب "عمارة يعقوبيان".كما قدم عددا من المسلسلات التلفزيونية المؤثرة، منها مسلسل "العائلة" إخراج إسماعيل عبدالحافظ، والذي يعد أول مسلسل ناقش قضية الإرهاب على شاشة التلفزيون عام 1992، وكذلك مسلسل "أوان الورد" الذي تعرض لقضية الوحدة الوطنية لأول مرة عام 2000، وعلى مدار جزئين عمل على كشف خداع جماعة الإخوان، من خلال مسلسل "الجماعة".كما أنه نال على العديد من الجوائز وأهمها جائزة النيل والتي تعد من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون وكان أخر تكريم حصل عليه السيناريست العظيم كان من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.