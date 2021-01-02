ارتفاع إصابات كورونا في بريطانيا لـ2.55 مليون

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 2.55 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، حسبما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 74 ألفا و237 حالة.وأشارت البيانات إلى تعافي 5679 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.