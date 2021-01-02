هونج كونج تبحث استخدام سجلات إلكترونية للقاح كورونا للمسافرين

ذكرت وسائل إعلام محلية في هونج كونج، من بينها صحيفة "هونج كونج اكونوميك تايمز" أن هونج كونج ستستكمل نظاما للحجز الالكتروني يتضمن الاستعانة بسجل التطعيمات المضادة لفيروس كورونا هذا الشهر وتجري محادثات مع دول أخرى للسماح باستخدام السجلات في السفر، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.ونقل عن وزير الابتكار والتكنولوجيا، الفريد سيت قوله في مقابلة إذاعية أن نظام التسجيل الالكتروني سيسجل تاريخ حصول الشخص على اللقاح ونوعه، وينبهه بموعد حصوله على الجرعة الثانية.وكانت هونج كونج قد توصلت بالفعل إلى اتفاقيات مع شركات "فايزر" و"بيونتيك إس إي" و"استرا زينيكا بي إل سي" و"سينوفاك بيوتيك" الصينية لشراء 2.55 مليون جرعة محتملة من اللقاحات وتسعى للحصول على 7.5 مليون جرعة أخرى.وقالت الحكومة إن السكان سيكونون قادرين على الاختيار بين أي نوع يحصلون عليه، على الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد.