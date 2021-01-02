«الصناعات الكيماوية» تطالب بإعادة النظر في تسعير الغاز للصناعة

دعا خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، الحكومة لإعادة النظر في تسعير ‏الغاز الطبيعي للصناعة، وفقا للأسعار العالمية التي تتراوح من 2،5 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.‏وكشف أبوالمكارم، عن اقتراح تقدم به المجلس إلى قطاع التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة بتحويل الفرص التصديرية الواردة ‏من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية (‏Webinar‎‏) بين المستوردين المحتملين والشركات ‏المصرية المنتجة للسلع المطلوبة وإتاحة منصة إلكترونية للقاءات الثنائية، لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال من خلال ‏مكاتب التمثيل التجاري والجهات المشاركة؛ لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق ‏في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين خلال جائحة كورونا، واتساقًا مع التطور الذي حدث على ديناميكيات ‏الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي، ولتوفير القدرة على قياس مدي قدرة المصدرين المصريين على الاستفادة من هذه ‏الفرص، كما أن مثل هذه النوعية من الفعاليات توفر الاستمرارية للتواصل بين المنتجين والمستوردين.‏وأكد أبوالمكارم، أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي وضعه رئيس الجمهورية من زيادة الصادرات المصرية إلى ‏‏100 مليار دولار سنويًا مرتبط بأهداف وخطط حالية قصيرة وطويلة المدي يأتي على رأسها إعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع من خلال التوسع في التجارة الإلكترونية متوقعا ان ‏تشهد هذه المنظومه توسعًا تاريخيًا خلال المرحلة القادمة، ويستتبعها التوسع في استخدام الانظمة الإلكترونية لسلاسل الإمداد.وقال، إن هناك مجموعة من المحاور للعمل لا بد من التركيز عليها خلال الفترة القادمة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من خلال التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد من خلال الحد من تصدير المواد الخام ‏اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية، ‏والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية ‏المصرية المنشأ لتحل ‏محل الواردات من المنتجات ‏الأجنبية والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وإيجاد فرص بديلة (البعثات والأسابيع التجارية)، حيث يستهدف المجلس في المرحلة الأولى دول (تنزانيا وكينيا وأوغندا ‏والسودان، رواندا، كوت ديفوار، تونس، المغرب)، ‏فضلا عن المقار الدائمة (معارض دائمة مقسمة لوحدات إدارية لعرض المنتجات، وأماكن للتخزين بالمقر، وممثل دائم ‏للشركات، ومخازن للتخزين خارج أو بجانب المقر)، ووضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التي تتلقى طلبياتها ‏من خلال منصات البيع‎ Ecommerce - B2B ‎للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة ‏المقبلة في ظل جائحة كورونا الحالية والتي حددت من إمكانية السفر والتنقل بين الدول.