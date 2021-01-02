تجديد حبس سائق وعاطلين ضبطوا بـ«نص كيلو استروكس» في الأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، اليوم، حبس سائق وعاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس بمنطقة الأميرية.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "عرابي. م" سائق، و"طه. ع"، و"فارس. م" عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 500 جرام بمنطقة الأميرية.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأميرية من ضبط سائق وعاطلين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.