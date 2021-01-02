لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا في مرسى علم

كلف اللواء واصف عدلي رئيس مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، بتفعيل لجنة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس مدينة مرسى علم، أنه تم تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية بالمدينة من إدارة المتابعة وإدارة خدمة المواطنين وإدارة الأزمات وإدارة المجالس والإدارة الهندسية والإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين، وتم المرور على المحلات التجارية والكافتريات والكافيهات والمخابز والمقاهي.وأضاف عدلي، أن اللجنة تقوم بالمرور المستمر وبصفة دورية لمتابعة مدى التزام المقاهي والمطاعم والكافيتريات والكافيهات والمحلات التجارية والمخابز بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بكل دقة بقواعد وأساليب الحماية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.وشدد رئيس مدينة مرسى علم على مديري الإدارات المختصة بضرورة متابعة قيام الجهات الحكومية والخاصة بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد والالتزام بكل أساليب الوقاية.