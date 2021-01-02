خروج 3 متعافين من عزل النجيلة.. والإجمالي يرتفع إلى 163

قال الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزي المخصص للعزل، إنه تم خروج 3 حالات حرجة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة وتعافيهم.وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور، أن إجمالي حالات التعافي بمستشفى النجيلة، بلغ بعد إعادة تحويله إلى مستشفى عزل في أغسطس 2020 وحتى الآن 163 حالة.وأكد أن جميع الحالات الحرجة داخل مستشفى النجيلة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من خلال فريق طبي مدرب على أعلى مستوى للتعامل مع تلك الحالات.وأشار إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تعامل الفريق الطبي مع المصابين، وذلك لحمايتهم من احتمالية الإصابة بكورونا.