«في العزل وغرف العمليات».. كيف قضى المحافظون ليلة رأس السنة؟

كتب: عمرو الشامي ـ هبه عويضه ـ محمد علي مهدي ـ ولاء القاضي ـ شريف عبدالغني:





بشكل مختلف عن ليالي رأس العام الماضي قضى المحافظون أول ليلة لرأس السنة الميلادية الجديدة 2021، بطريقة تختلف عن سابقيها دون احتفالات بين تخوفات وقلق في ظل انتشارجائحة فيروس كورونا.محافظو الشرقية والقاهرة والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والغربية وشمال سيناء، استهلوا أول ليلة في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، مع وزير التنمية المحلية، بهدف متابعة أهم المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظات، على رأسها حياة كريمة الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية.بينما قضى محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، أول ليالي رأس العام، داخل غرفة العزل المنزلي، عقب إصابته بفيروس كورونا، وأكدت محافظة الإسكندرية أن المحافظ بصحة جيدة ويخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج، مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة.وأكد المحافظ، من داخل العزل المنزلي، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لإستقبال أعياد الميلاد المجيد.وفي المنوفية، قضى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ الإقليم، ليلة رأس السنه بمتابعة غرفة عمليات كورونا التي تقام بديوان عام المحافظة، كما تابع منصة الأكسجين الإلكترونية والتي تتابع نقص الأكسجين لحظة بلحظة بمستشفيات العزل بالمنوفية وعددها 18 مستشفى عام ومركزي.كما تابع "أبو ليمون" أمس قرارت الغلق للكافيهات والمحلات بعد الوقت المحدد وفض بعض الأفراح المقامة بأنحاء المحافظة بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية تنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وكان محافظ المنوفية، شدد على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا المستجد، كما خفض نسبة العاملين بالمصالح الحكومية إلى 50%.وفي كفر الشيخ، اجتمع اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، بأعضاء غرفة العمليات لمتابعة الالتزام بغلق الأماكن العامة، ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، وكلف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات لتنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وأن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء بكل دقة وحزم.وكشف مصدر مطلع لـ«الدستور»، أن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، قضى ليلة رأس السنة داخل غرفة العمليات متابعا الاحتفالات معه جهاز "اللاسلكي" للتواصل مع كافة الجهات المعنية في حال حدوث طارئ، موجها بفض التكدس والزحام أولا بأول والذي حدثت في عدد من الشوارع الرئيسية، ولم يغادر غرفة العمليات حتى انتهاء الاحتفالات ثم توجه بعد ذلك لاستراحته الخاصة.وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، وضرورة ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات سواء مآتم أو أفراح، واحتفالات، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهًا مديرية الأوقاف بحث المواطنين على المنابر بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.وفي الوادي الجديد، استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الأقليم، العام الجديد، بجولة تفقدية، لمتابعة التزام تطبيق مواعيد غلق المحلات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، تحديدا مشروع إنتاج الحرير الطبيعي بالخارجة في إطار المبادرة الرئاسية لإنتاج الحرير الطبيعي لتوفير عملة صعبة وإتاحة فرص عمل من خلال إقامة مشروعات صغيرة للأسر المنتجة، كما تفقد مشروع منتجات الصوب الزراعية من الخضروات لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.وترأس محافظ الوادي الجديد، أعمال غرفة العمليات الخاصه بالمحافظة لمتابعة أي طوارئ قد تحدث بعد منع الاحتفال بعيد رأس السنه مع زيادة أعداد المصابين بكورونا على مستوى المحافظات موجهًا رؤساء المراكز والقري بتفعيل غرفة العمليات والأزمات ومتابعة الوضع لحظة بلحظة بالشوارع والميادين والحدائق العامة والمنتزهات بعدم إقامة أي احتفالات للحد من انتشار فيروس كورونا.