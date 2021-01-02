محمد الباز ناعيًا وحيد حامد: اليوم مات رجل شريف

نعى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي وافته المنية عن 76 عامًا، إثر أزمة صحية.وقال الباز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لا أملك صورة واحدة تجمعنى بوحيد حامد... أملك فقط مئات الأسرار بينى وبينه، هذه الأسرار تجعلني أقول : اليوم مات رجل شريف".وكان آخر ظهور للكاتب الكبير وحيد حامد خلال تكريمه الشهر الماضى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، حيث ظهر فى حفل الافتتاح، فضلا عن تواجده فى ندوة فنية كبيرة أدارها الناقد السينمائى طارق الشناوى، وحضرها عدد كبير من نجوم الفن منهم يسرا وليلى علوى ومنى زكى وغيرهن.