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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إعلان كشوف المرشحين في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين اليوم

السبت 02/يناير/2021 - 10:35 ص
جريدة الدستور
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تعلن اليوم السبت، اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، والمشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي، الكشوف الأولية للمرشحين وفقًا للجدول الزمني للانتخابات المعلن في وقت سابق بمعرفة اللجنة.

وبدأ تلقي أوراق الترشح خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون والتظلمات والتنازلات خلال الفترة من 3 إلى 5 يناير، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل بعد الفصل في الطعون والتظلمات.

وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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