لجان من البيئة للمرور على محطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي بالقصير

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، بتسهيل أعمال كافة اللجان الزائرة للمدينة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تؤكد أهمية التعاون بينها وبين جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.واستقبل مكتب البيئة بالمدينة، اليوم، لجنة من جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، والتى تضم الدكتور أبو الحجاج نصير مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة وبعض أعضاء الجهاز.حيث قامت اللجنة بالمرور على محطة توليد الكهرباء القديمة "المحطة الغازية" ومحطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي بالكيلو ١٠ جنوب المدينة، للوقوف على الاشتراطات البيئية اللازمة وعدم وجود أي تأثير على البيئة أثناء تشغيل المحطات خلال الفترة القادمة.كما توجهت اللجنة إلى إحدى محطات الوقود بداخل المدينة لفحص الشكوى الخاصة بالمحطة، والوقوف على أسبابها واتخاذ كافة الإجراءات حيالها.