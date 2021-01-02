تفاصيل وفاة حالتين بكورونا داخل مستشفى زفتى العام

أكد مصدر مُطلع داخل مستشفى زفتى العام أن شبكة الأوكسجين الداخلية بالمستشفى تأثرت وانخفض الضغط ￼بها لتأخر ضخ الأوكسجين بها حتى وصل حجم الأوكسجين الموجود بها لـ10%؜ من إجمالي السعة للتانك الرئيسي عند الساعة التاسعة، وأن إدارة المستشفى تواصلت مع الشركة الموردة والمسؤولة عن تعبئة الخزانات عند الساعة التاسعة تمامًا، وأكدت الشركة أن السيارة في طريقها للمستشفى، ووصلت بالفعل ولكن عند الساعة 11:45 من مساء أمس الجمعة 1 يناير.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن خلال تعبئة الخزانات بالأوكسجين يتم خفض الضغط مرة أخرى، وهو ما لا يتحمله المرضى أصحاب الحالات الحرجة، والموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي، وعددهم 13 حالة، لذلك تأثر عدد ثلاث حالات بانخفاض نسبة الأوكسيجين، وعلى إثره توفيت حالتين ونجت أخرى بعد محاولات من الأطباء بالانعاش القلبي والتنفسي.يُذكر ان مستشفى زفتى العام يستخدم كمية كبيرة من الأوكسجين مُوزعة على 37 سرير عناية كورونا، و13 سرير عناية مركزة وتنفس صناعي و110 سراير عزل لكورونا أيضًا، و20 حضانة، إلى جانب باقي الشبكة الموجودة بالمستشفى.ويُطالب أهالي مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، الجميع التكاتف في مواجهة الفيروس اللعين، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مع محاسبة المُقصريين الذي كانوا سببًا في حدوث تلك الكارثة.